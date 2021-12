Família de Cristiano Ronaldo passa Natal em Manchester e fim de ano na Madeira

O Natal da família Aveiro vai ser passado em Manchester, Inglaterra, em casa de Cristiano Ronaldo. Já a Passagem de Ano será feita na ilha da Madeira. Depois de, em 2020, terem passado a quadra festiva separados, tendo recorrido às videochamadas para encurtar as saudades, a matriarca Dolores não esconde agora a felicidade de poder reunir os filhos e os netos na época especial. "No Natal, a maior alegria que eu tenho é ter a família toda junta", disse à revista madeirense ‘Improvável’.A mãe de Cristiano Ronaldo confirmou que vai estar de ‘corpo e alma’ na cozinha e que os pratos tradicionais madeirenses são obrigatórios na Consoada: carne de vinha d’alhos e canja. Dolores pensa ainda fazer bacalhau com natas já que não é fã do mais tradicional bacalhau com couves. A matriarca dos Aveiro revelou ainda outros pormenores sobre como passa a quadra festiva. "É um Natal muito feliz, quando estamos todos juntos. É uma grande borga! Temos a troca de presentes, brincadeiras… É muito bonito de se viver."Sobre os presentes, Dolores garantiu não se esquecer de nenhum dos seus familiares. "Gosto de dar prendas a todos. E o que eles me derem eu aceito, é bem-vindo! Eu tenho de tudo, graças a Deus. Eles dão o que podem, não peço nada e eu também dou o que quero", salientou.Embora vá passar o Natal a Manchester, onde o filho voltou este ano a jogar pelo United, a mãe de CR7 não abdica de decorar a sua casa na Madeira. "Isso ajuda a lembrar o Natal, com a casa toda enfeitada, com o pinheiro e o presépio com o menino Jesus". Mas o Natal também faz com que Dolores fique com mais saudades da sua própria mãe, que morreu nesta época. "Fico sempre triste por isso. Por ser Natal, as saudades apertam."A 31 de dezembro Dolores Aveiro completa 67 anos e essa data será passada na ilha da Madeira numa unidade hoteleira com vista sobre a baía do Funchal, uma exigência da aniversariante. "Passo o Natal em Manchester, mas o meu aniversário e fim de ano é na minha terra. Vou fazer uma festa num hotel e ver o fim de ano lá. Vou ter a família toda!", adiantou. Recorde-se que Katia também vai viajar do Brasil para se encontrar com a família.Os últimos dias têm sido um verdadeiro sonho para Georgina Rodríguez, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana. A namorada de Ronaldo partilhou, nas redes sociais, mais imagens da viagem pela Lapónia (Finlândia), nas quais revelou que privaram de perto com renas. "Com amor do Polo Norte", escreveu na publicação.n