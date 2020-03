Família de Hulk acusa ex-mulher do jogador de ganância

A guerra entre Hulk e a ex-mulher parece não ter fim, depois de o jogador ter assumido o romance com a sobrinha da antiga companheira, Iran Ângelo.

Agora, a família do jogador decidiu sair em defesa da sua nova mulher, Camila, para garantir que esta veio trazer paz ao seio do clã, ao contrário de Iran, que acusam de ser uma oportunista.





"A minha família não sabia o que era um final de ano em paz há muitos anos, pois todo ano era conflitos. E você chegou para trazer paz para a família, principalmente para meu irmão. Muito obrigada por tudo, Camila. Tudo que pedíamos em oração era alguém que nos tratasse como família, que em seu coração não tivesse ganância", escreveu a irmã do jogador. Hulk vive confortavelmente na China, onde ganha cerca de 20 milhões de euros por ano.

Mantém estilo de vida

Era precisamente na China que Iran vivia com Hulk e os três filhos, rodeada de grandes luxos. O clã estava instalado num condomínio de topo em Xangai e Iran ostentava nas redes sociais o estilo de vida elevado, vestindo as melhores marcas e viajando no jato privado do craque.

Agora, mantém os mesmos luxos em São Paulo, apesar de ainda não ser certo que tenha chegado a acordo com o jogador, que lhe ofereceu 20 milhões de euros e 40 imóveis pela separação.



Famílias em guerra devido à traição

Hulk enfrentou a ira da família da ex-mulher ao assumir a paixão por Camila, em novembro do ano passado, e desde então nunca mais houve paz entre os clãs. A mãe da jovem, e irmã de Iran, é quem mais está a sofrer com a polémica, tendo cortado relações com a própria filha.



Devido às notícias, já foi hospitalizada com subidas de tensão, mostrando-se incapaz de lidar com a nova situação familiar.



Já a família de Hulk, que até agora se mantinha em silêncio sobre o delicado assunto, decidiu falar pela primeira vez para se posicionar do lado de Camila. "Esta não é uma felicidade de fachada, mas sim real", escreveu a irmã do jogador num texto emotivo dedicado ao casal no Instagram.



Do lado da irmã

A mãe de Camila já mostrou publicamente a tristeza que sente pela traição da filha e colocou-se do lado da irmã, Iran. Tia e sobrinha eram muito unidas e Camila passava largas temporadas na China.



Filhos aprovam

Os três filhos de Hulk com a ex-mulher já estão a par da nova relação do pai com Camila e aprovaram. Estiveram todos juntos recentemente no Brasil. O jogador é um pai presente.