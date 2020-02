Família de Iran arrasada com troca de alianças de Hulk com sobrinha da ex

01:30

Rute Lourenço

O futebolista Hulk escolheu o Dia dos Namorados para assumir, finalmente, o polémico namoro com a sobrinha da ex-mulher. Através de uma fotografia tirada durante as férias no Dubai, o jogador revelou ainda que aproveitou a ocasião para trocar alianças com Camila, o que deixou a família da ex-mulher furiosa. Nesta guerra, a mãe do novo amor de Hulk tomou o partido da irmã, Iran, e já foi várias vezes internada devido à forte pressão que tem sentido. A polémica parece não ter fim.Para Hulk, esta data ficou, mais uma vez, marcada pela guerra familiar, mas para outros famosos simbolizou precisamente o contrário. Foi o caso de Cristiano Ronaldo, que passou o dia romântico na companhia da namorada, da mãe e do namorado desta, Andrade. A imagem mostrou que as divergências entre Gio e Dolores Aveiro estão finalmente ultrapassadas.Entre as celebridades nacionais, muitos foram os que celebraram a paixão com fotografias românticas, momentos apaixonados a mostrar que o amor merece ser festejado.