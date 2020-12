Família de Ivo Lucas nas cerimónias fúnebres de Sara Carreira

17:52

A família de Ivo Lucas também marcou presença na última homenagem a Sara Carreira, ontem, na Basílica da Estrela. Enquanto o ator continua no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado "delicado", os pais e a irmã deixaram as suas condolências a Tony, Fernanda, David e Mickael. O CM apurou que as duas famílias têm estado em contacto desde o dia do fatídico acidente.Ivo Lucas e Sara Carreira começaram a namorar no início do verão, no entanto, a relação nunca chegou a ser assumida publicamente. Foi precisamente o pai do ator que partilhou a primeira imagem de Sara e Ivo juntos. Em jeito de homenagem, João Lucas, que é agente de alguns nomes ligados à música, como o cantor Leandro, divulgou a fotografia do casal dois dias após a tragédia, e na legenda deixou apenas uma estrela.Até ao momento, a família do namorado de Sara Carreira preferiu remeter-se ao silêncio, no entanto, Leandro, amigo do jovem, já saiu em sua defesa. "O Ivo precisa do apoio de todos nós, não de pessoas maldosas. Não foi, de maneira alguma, causador deste acidente", disse à CMTV