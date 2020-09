Família de Jorge Gabriel já está curada da Covid-19

Mulher e as filhas do apresentador estiveram até ontem em isolamento no Porto Santo.

11:20

As duas filhas e a mulher de Jorge Gabriel já regressaram de Porto Santo, onde estiveram em isolamento desde o final de agosto, após terem testado positivo para a Covid-19.O regresso de Filipa Gameiro e das filhas, Mariana, de 20 anos, e Madalena, de 17, foi registado pelo apresentador nas redes sociais.", escreveu na legenda da imagem, onde está também o filho mais novo, Pedro, de três anos.Depois de ter contactado com uma amiga que testou positivo para o novo coronavírus, durante as férias de família em Porto Santo, Jorge Gabriel fez também o teste, mas deu negativo. No entanto, a mulher e as duas filhas contraíram a doença e permaneceram até este fim de semana na ilha, em isolamento.Agora curadas, preparam-se para voltar às rotinas.