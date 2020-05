Família de Liliana Filipa rodeada de pequenos luxos

A jovem tornou-se um fenómeno nas redes sociais e, só no Instagram, é seguida por mais de 600 mil pessoas, o que a torna apetecível para inúmeras marcas. Além disso, depois de se licenciar em Design, em 2017, criou a sua linha de biquínis e de calçado, o que lhe permite, atualmente, viver de forma confortável financeiramente e ter a casa dos seus sonhos.

Liliana Filipa revoltada com o roubo da sua conta de Facebook

Liliana Filipa conheceu o amor da sua vida no reality show, Daniel Gregório, com quem tem dois filhos, Ariel, de um ano e meio, e Santi, de cinco meses e, profissionalmente, é bem sucedida.Nestes dias de confinamento, Liliana tem também aproveitado para fazer arrumações no closet e noutros espaços da vivenda, como tem vindo a partilhar com quem a segue.