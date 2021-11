Família de Maria João Abreu unida

Viúvo da atriz mantém relação próxima com José Raposo e com os enteados.

João Soares coma família de Maria João Abreu

João Soares, viúvo de Maria João Abreu, já tinha expressado que a família estava “muito unida” após a morte da atriz. “Estamos sempre em casa uns dos outros, estou muito com os meus netos, o que me tem ajudado bastante. Estamos mais juntos agora do que antes”, afirmou o músico, em julho.









Na semana em que se assinala seis meses da morte de Maria João Abreu, João Soares partilhou, nas redes sociais, uma foto com José Raposo, ex-marido da atriz, os enteados Miguel e Ricardo, os filhos deste Matias e Noah, e as noras Carolina e Rita, que comprova a união entre eles. “Em casa”, escreveu o músico na legenda.

Maria João Abreu morreu a 13 de maio, após ter sofrido um aneurisma.