Família de Michael Schumacher rompe o silêncio em documentário Antigo campeão de Fórmula 1 sofreu um grave acidente de esqui em 2013 e desde então pouco se sabe acerca do seu estado de saúde.

08 fev 2021 • 17:10

Sónia Dias

Chama-se ‘Schumacher’ e é um documentário há muito aguardado pelos fãs do sete vezes campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher. Produzido por Sabine Kehm, ex-manager do piloto alemão, o trabalho passa em revista a vida e carreira do recordista que, em dezembro de 2013, sofreu um acidente quando esquiava com o filho nos Alpes franceses. Tudo indica que terá caído e batido com a cabeça numa rocha, ficando com lesões cerebrais que o obrigaram a ficar oito meses internado.

Ainda sem data de estreia (tem sido adiada por causa da pandemia), ‘Schumacher’ inclui entrevistas com pessoas próximas do piloto de 52 anos, como a mulher, Corinna, 51, e os filhos Gina-Marie, 23, e Mick, 21.



Apoiado pela família

Desde que saiu do hospital, em 2014, que pouco ou nada se sabe sobre Michael Schumacher. Há cerca de dois anos, a família comprou uma propriedade em Maiorca (Espanha), por 30 milhões de euros, e será aí que o antigo piloto se encontra a recuperar, com cuidados médicos que ascendem aos 200 mil euros por mês. Em setembro passado, a modelo Elisabetta Gregoraci, que foi casada com o magnata da F1 Flavio Briattore, revelou na televisão alguns detalhes sobre o estado de saúde de Schumacher. "Não fala, comunica através dos olhos e apenas três pessoas se aproximam dele", disse.

