Família de Mourinho refugia-se em Portugal na quarentena

O treinador português mostrou-se solidário na luta contra o coronavírus.

É através das redes sociais que Matilde Mourinho, a filha mais velha do ‘Special One’, tem mostrado como está a passar a quarentena. No Instagram, a jovem revelou que, que mostram como mãe e filha estão a aproveitar o isolamento para brincadeiras no jardim, principalmente com o amigo de quatro patas.Segundo a ‘Vidas’ apurou,Em Inglaterra permaneceu José Mourinho, que continua a fazer teletreinos diários com o Tottenham, e também o filho mais novo, José Mário.O ‘Special One’ não baixou os braços perante a pandemia de Covid-19 e utilizou a sua influência para um gesto nobre e ajudar aqueles que mais precisam.. José Mourinho uniu-se a duas instituições de solidariedade britânicas e entregou refeições quentes e outros produtos essenciais àqueles que mais precisam, num bairro próximo do centro de treinos do clube que dirige, em Londres. Um gesto que não passou despercebido, numa altura difícil para todos.Com o surto de coronavírus a atingir em cheio a Europa, a família de Mourinho aguarda agora por melhorias de forma a poder retomar em breve a sua vida normal, em Inglaterra, para onde se mudou de armas e bagagens.