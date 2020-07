Família de Naya Rivera deixa mensagem emotiva: “O céu ganhou um anjo”

A família de Naya Rivera, que foi encontrada morta aos 33 anos esta segunda-feira, dia 13 julho, após desaparecer durante um passeio de barco com o filho de quatro anos, quebrou o silêncio sobre a morte da atriz.

Na declaração pública, a família agradeceu o carinho e apoio dedicados a Naya nos últimos dias. "Estamos muito gratos pelas demonstrações de amor e orações por Naya, Josey e a nossa família durante a semana passada. Enquanto lamentamos a perda da nossa bela lenda, estamos abençoados por honrar o seu legado eterno e o seu espírito contagiante. Naya tinha um talento incrível, mas era uma pessoa ainda maior como mãe, filha e irmã", pode ler-se.

A família da atriz agradeceu ainda os esforços das autoridades locais em encontrar o corpo. "Estendemos a nossa infinita gratidão e aplausos aos heróis que a encontraram. Obrigado aos seus amigos, colegas e fãs pelo contínuo apoio", acrescentou a família.

"O céu ganhou um anjo. Pedimos gentilmente que a nossa privacidade seja respeitada durante este período difícil", terminaram.

Recorde-se que Naya Rivera estava desaparecida desde o dia 8 de julho, depois de ter alugado um barco para passear com o filho. O alerta do desaparecimento deu-se quando a atriz não entregou o barco à loja de aluguer. Depois de ter sido emitido o alerta, as autoridades encontraram o menino de quatro anos sozinho no barco, que terá dito às autoridades que a mãe mergulhou e nunca mais voltou.

A autópsia ao corpo confirmou afogamento acidental como causa da morte.