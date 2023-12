Família de Nuno Graciano na missa do sétimo dia

Nuno Graciano morreu a 7 de dezembro, três dias após sofrer um AVC, e a missa do 7.º dia realizou-se esta quinta-feira, na Igreja Nossa Senhora do Cabo, em Linda-a-Velha, localidade onde o apresentador passou a infância e a adolescência. Os quatro filhos - Tomás, Gonçalo, Maria e Matilde - marcaram presença, bem como o pai, Comandante Graciano, e alguns amigos e familiares. No entanto, não foram vistas nenhuma das caras conhecidas dos portugueses que estiveram no velório ou funeral.Saiba mais no Correio da Manhã