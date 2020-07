Família de Pedro Lima foge de Lisboa

01:30

Daniela Ventura e Vânia Nunes

Duas semanas após a morte de Pedro Lima, a família do ator decidiu afastar-se por uns tempos da Grande Lisboa e encontrar alguma tranquilidade numa zona mais recatada.De acordo com a ‘TV Guia’, Anna Westerlund quer proteger ao máximo os filhos, Emma, de 15 anos, Mia, de 13, Max, de nove, e Clara, de três, nesta fase e levá-los a passar uns dias de férias. "A Anna tomou esta decisão de irem para fora de Lisboa para ver se limpa um bocadinho a cabeça dos miúdos, que não se conseguem consciencializar do que aconteceu. Têm sido dias muito duros", revela um amigo próximo de Pedro Lima e da família à publicação.João Francisco, de 22 anos, o filho mais velho do ator, fruto da relação com Patrícia Piloto, também se tem revelado um pilar fundamental na vida dos irmãos. O jovem decidiu abdicar de ir estudar para o estrangeiro para poder acompanhá-los.