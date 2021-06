Família de Pedro Lima reergue-se um ano após tragédia

. O ator foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, com vários golpes na carótida (pescoço) e no abdómen. Após os ferimentos, terá desmaiado e caído ao mar. Uma tragédia que se abateu sobre a família e amigos, que choraram a morte do artista, que passava em silêncio por momentos de angústia.Com o seu estado psicológico a agravar-se, Pedro Lima chegou a recorrer a ajuda psiquiátrica, encontrando-se, à data da morte, medicado. O ator tinha já um historial depressivo grande, que era motivo de preocupação para a companheira, Anna Westerlund, que esteve sempre a seu lado.Um ano após a perda do ator, Anna Westerlund tornou-se no grande pilar da família. A ceramista refugiou-se no trabalho e fez crescer o seu negócio. Já o filho mais velho, Francisco, fruto da antiga relação de Pedro Lima e Patrícia Piloto, esteve fora de Portugal em Erasmus e tornou-se num porta-voz para a saúde mental. O jovem participa em diversas palestras, associa-se a causas solidárias e é um forte apoio para os irmãos mais novos.Ao longo do último ano, a família manteve-se mais unida do que nunca e deu continuidade aos sonhos de Pedro Lima inclusivamente terminou a casa que o ator estava a construir à data da sua morte.