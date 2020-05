Família de Pedro Soá abre guerra a comentador do 'Big Brother': "Se o apanho pela frente..."

"Ela e o Pedro namoram há quase oito anos e é por isso que se torna inadmissível que a dona Marta Cardoso ande para aí a dizer que ela parece uma modelo de capa de revista", começa por dizer.



Vítor, tio de Pedro Soá, recordou os comentários de Pedro Crispim que disse que a jovem devia ser acompanhante e Pedro pagou-lhe para ela aparecer. "A esse guru da moda, que devia era ter vergonha na cara, se o apanho pela frente, penduro-o por uma orelha no estendal", afirmou.





Ana Cristina Águas é enfermeira no Hospital da Luz, em Lisboa.

O ambiente na casa do 'Big Brother' está cada vez mais quente e os comentadores do formato não têm papas na língua. Nos programas diários, Pedro Crispim não se inibe de dar a sua opinião e já demonstrou publicamente a sua revolta com a postura de Pedro Soá chegando mesmo a sugerir a sua saída do programa.O tio do concorrente já tornou publico o seu desagrado com as críticas e deixou avisos aos comentadores.Recorde-se que Pedro Soá é um dos concorrentes mais polémicos da edição do 'Big Brother'. A namorada,