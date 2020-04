Família de Ricardo Araújo Pereira vive susto por causa do coronavírus

A situação obrigou-o a faltar ao direto do programa ‘Governo Sombra’ para segurança dos colegas. Embora preocupado, fez questão de manter alguma tranquilidade ao participar na emissão por videoconferência., referiu.No entanto, tudo não terá passado de um susto. Araújo Pereira voltou às emissões do formato, que escrutina os temas da atualidade mediática, visivelmente animado e bem-disposto.Embora tenha perdido o público, Ricardo Araújo Pereira mantém presença semanal na SIC generalista com ‘Isto é gozar com quem trabalha". O formato é líder incontestável de audiências aos domingos à noite. Devido ao plano de contingência definido pela direção do terceiro canal, o programa do humorista passou a ser gravado nos estúdios de Paço de Arcos, sede da estação, e perdeu o público no local. O número de profissionais da equipa técnica também ficou reduzido.