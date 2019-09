Família de Roberto Leal escondeu estado de saúde do cantor

01:30

A morte de Roberto Leal continua a emocionar os portugueses. Agora, o filho do cantor, Rodrigo, veio a público, durante o velório do pai, revelar que este morreu sem saber o verdadeiro estado de saúde. O português, que residia no Brasil, foi diagnosticado com cancro de pele, há cerca de dois anos, e já apresentava metástases."Nós mentimos-lhe, ele não soube o que tinha até antes de morrer. O meu pai não tinha estudos, a faculdade dele era a da vida. Conseguimos ludibriá-lo em termos clínicos.Enquanto o cancro colocava mais um ponto no fígado, nós dizíamos: ‘Você está apenas com uma manchinha’", explicou Rodrigo. O filho do cantor quis poupar o pai a mais sofrimento."Sempre disfarçámos para que a cabeça nunca fosse abaixo". Recorde-se, Leal tinha revelado há cerca de duas semanas em entrevista que gostava de acompanhar o crescimento dos netos.