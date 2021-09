Família de Rogério Samora aguarda saída dos cuidados intensivos

Rogério Samora está internado

Foto: Liliana Pereira

01:30

Internado há um mês e meio nos Cuidados Intensivos do Hospital Amadora-Sintra, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, Rogério Samora, de 62 anos, continua sem registar alterações no quadro de saúde, apurou ojunto de fonte hospitalar.O primo, Carlos, explica que é expectável uma transferência."Estamos à espera que a rede nacional de cuidados continuados nos informe qual o destino do Rogério para poder viver estes tempos com dignidade".