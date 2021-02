Família de Savate confirma depressão do concorrente do 'Big Brother' após a morte do seu gato

"Era como um filho.

", disse, admitindo que desde então tem sido acompanhado por um psicólogo e toma medicação.

irmão e pai do concorrente confirmaram a situação. De acordo com Daniel, irmão de Savate, o animal teve morte súbita: "Eles estavam deitados quando isso aconteceu. Ele ligou logo para o meu pai e tentou ir ao veterinário, mas já foi em vão". Quando o pai do concorrente, José Sousa, entrou em casa do filho viu que Rocky já estava morto e que não havia mais nada a fazer. "Ele estava a chorar agarrado ao gato. Depois fomos enterrar o gato. Ele tinha um fio ao pescoço e enterrou-o juntamente com o gato. Fartou-se de chorar e, desde aí, ficou um bocadinho afetado com isso", afirmou.



De rastos com a perda do animal, a família de Savate foi aconselhada a procurar ajuda especializada. O estado depressivo do concorrente não passou despercebido aos olhos da família que reparou "nos sinais de uma pessoa que está depressiva, ou seja, era uma pessoa que se isolava, não falava, ficava fechado. Foi por ai".



Daniel diz que o irmão recebe ajuda psicológica até hoje.

Depois de admitir aos colegas da casa doque em 2018 sofreu uma depressão profunda que se mantém até hoje, após a morte do gato Rocky, a família do ex-lutador de boxe veio esclarecer o drama e os dias de aflição vividos pelo concorrente.Em declarações à TV7Dias, o