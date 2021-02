Família de Tom Brady e Gisele Bündchen rouba as atenções na Superbowl

"Aos dois meses de relação, o Tom disse-me que a ex-namorada estava grávida. No dia seguinte, a notícia estava por todo o lado e eu senti que o meu mundo estava virado de cabeça para baixo", disse a brasileira na biografia 'Lessons: My Path to a Signful Life', publicada no outono de 2018. Apesar de tudo, Tom e Gisele colocaram as divergências de lado e mostraram que hoje que são um casal muito feliz.

Foi este domingo, dia 7 de janeiro, quefestejou a sétima conquista da Superbowl, na Flórida, nos EUA. Considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos de futebol americano, o quarterbacker doscontou com o apoio dos três filhos,, de 11 anos,, de 8, frutos do seu atual casamento com, de 13, fruto de um antiga relação com a atriz Bridget Moynahan.Desde o início da noite, a modelo foi vista num camarote rodeada por familiares e amigos a prestar apoio ao atleta. Mas, foi só no final do jogo que a família roubou as atenções no relvado. Feliz com a vitória, Tom não se inibiu de abraçar e beijar a mulher diante de todos os presentes, sendo vísivel a felicidade e orgulho de ambos por este feito.Vestida a rigor para a ocasião, Gisele usou uma t-shirt preta da equipa com as iniciais TB e onde se lia 'Go, Bucs!'.Tom e Gisele conheceram-se em 2006 num encontro às cegas, no qual a modelo chegou a afirmar que foi amor à primeira vista, tendo dado o nó com o jogador três anos depois. Juntos, o casal teve dois filhos: Benjamin e Vivian. No relvado da Superbowl, Gisele também se fez acompanhar por Jack, com quem mantém uma relação próxima.Contudo, a notícia do seu nascimento foi difícil para a modelo, que soube que Tom iria ser pai, poucos meses depois de terem começado a namorar.