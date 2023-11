Família do teatro reunida no 'adeus' a Carlos Avilez Cerimónias fúnebres prosseguem este sábado no Mirita Casimiro.

Centenas de familiares e amigos passaram esta sexta-feira pelo Teatro Municipal Mirita Casimiro, no Monte Estoril, Cascais, para prestar homenagem a Carlos Avilez. Figura maior do teatro, o encenador morreu na quarta-feira, aos 88 anos. À tarde, o cortejo fúnebre passou pela Escola Profissional de Teatro de Cascais, onde marcaram presença atores que trabalharam com Avilez ao longo dos anos, mas também estudantes de Teatro, que têm Carlos Avilez como referência. As cerimónias passaram depois para a casa do Teatro Experimental de Cascais. Foi lá que esteve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. As cerimónias fúnebres prosseguem este sábado no Mirita Casimiro, pelas 14h00, seguindo depois para o Cemitério da Guia.

