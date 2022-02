Família é a prioridade de atriz Dânia Neto

24 fev 2022 • 01:30

Carolina Marques Dias

Dânia Neto já está a gravar a nova novela da SIC, ‘Por Ti’, que estreia dia 7 de março, mas ainda é possível vê-la na trama ‘A Serra’, também da estação de Paço de Arcos. Entre os dois projetos, a atriz, de 38 anos, desfrutou de três meses de férias que foram exclusivamente dedicados à família."Acabei ‘A Serra’ em agosto e começámos a gravar ‘Por Ti’ em novembro. É fundamental para mim ter o verão para o meu filho [Salvador, de três anos] porque é a altura em que está toda a gente de férias, nomeadamente o Luís [Matos Cunha, o namorado]. Conseguimos conciliar agendas e aproveitar o Salvador. Dou sempre preferência a projetos que tenham esta duração", contou na apresentação de ‘Por Ti’.Foi com ‘A Serra’ que o menino descobriu que a mãe trabalhava "dentro da televisão". "O Salvador viu alguns episódios da novela, ficou muito espantado e teve perceção que era a mãe, mas vestida de outra pessoa", revelou. Embora o menino só tenha três anos, Dânia Neto acha que o futuro dele vai passar pelo mundo das artes. "Quem sabe, um dia vou trazê-lo para as gravações, pois acho que ele iria ficar muito impressionado com a quantidade de pessoas, a movimentação, com as luzes… Acho que vai gostar porque ele é todo virado para as artes", partilhou a atriz.