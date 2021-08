Família e amigos apoiam Cristiano Ronaldo na mudança para Manchester

CR7 esteve com os sobrinhos, filhos do irmão Hugo, em Lisboa.

Os últimos dias têm sido marcados por grandes mudanças na vida de Cristiano Ronaldo, que se mantém em Lisboa, onde, além de preparar a transferência para Manchester, se juntou à Seleção (que prepara o jogo de apuramento para o Mundial 2022 contra o Azerbaijão).









Embora mantenha a viagem a Portugal o mais resguardada possível, a sua sobrinha, Alícia, filha do irmão mais velho Hugo, partilhou o reencontro com o tio. “Prontíssimos para ver o tio a voltar a brilhar em Old Trafford”, escreveu a jovem na legenda da imagem, na qual se mostrou na companhia de Ronaldo e do irmão, Hugo Tomás.

Já a namorada de CR7, Georgina, rumou a Madrid, em Espanha, onde já estão os quatro filhos do jogador. A espanhola usou as redes sociais para mostrar momentos de diversão com os mais novos da família enquanto brincavam com os filhos de Karim Benzema, jogador do Real Madrid, com quem Ronaldo travou amizade quando jogou pelo clube madrileno.





Nas próximas semanas esperam-se novas mudanças na gestão familiar de CR7 devido à mudança de Itália para Inglaterra, onde irá jogar.