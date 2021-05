Família e amigos juntam-se para rezar por Maria João Abreu na praia

06 mai 2021 • 14:53

O momento é delicado, coma continuar internada, em estado grave, no Hospital Garcia de Orta, em Almada.Com a atriz, de 57 anos, a lutar pela vida, família e amigos decidiram fazer uma corrente de oração e rezar pelas melhorias da estrela da SIC, que sofreu um aneurisma na passada sexta-feira.De acordo com a 'Vip', no encontro estiveram os filhos da atriz e respetivas companheiras, o ex-marido José Raposo e alguns colegas próximos como Oceana Basílio, Sara Norte, Carlos Areia ou Almeno Gonçalves.A família e amigos não escondem a apreensão pelo estado de saúde da atriz que, após ter sofrido um aneurisma, na sexta-feira, sofreu um AVC hemorrágico. O novo episódio levou a uma cirurgia de urgência. Desde então, Maria João Abreu encontra-se em coma induzido com o seu quadro clínica a não registar alterações.