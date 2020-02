Família e amigos prestam hoje homenagem à mulher de Passos Coelho

resiliência", pode ler-se.



Laura, recorde-se, travou durante cinco anos uma batalha contra um tumor ósseo, que alastrou aos pulmões.



Nos últimos tempos, o estado de saúde da mulher de Pedro Passos Coelho agravou-se e Laura teve de ser internada no IPO. Teve alta a tempo de passar o Natal em casa, como era seu desejo, mas na madrugada de segunda-feira foi levada de urgência para o IPO, onde viria a falecer.

O velório acontece esta quarta-feira, pelas 19h00, no centro funerário de Cascais.A cremação será no dia seguinte, numa cerimónia privada e restrita à família.A notícia da morte de Laura Ferreira, na última segunda-feira, comoveu o País com várias figuras públicas a prestarem sentidas homenagens através das redes sociais.Também o Governo fez questão de apresentar as sentidas condolências a Pedro Passos Coelho, através de uma mensagem enviada à agência Lusa.