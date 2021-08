Família e amigos reunidos em casa de Tony Carreira no Algarve

A casa de Tony Carreira em Pinhal Velho, entre Vilamoura e Albufeira, tornou-se num refúgio de férias para familiares e amigos. Ao longo dos últimos meses, o cantor romântico tem optado por se manter na sua propriedade a Sul e as visitas dos filhos e dos amigos são constantes.Agosto começou em beleza com a chegada dos dois filhos, Mickael e David, com as respetivas companheiras, Laura Figueiredo e Carolina Carvalho, bem como a neta, Beatriz, que adora visitar a casa do avô.Na última semana, Tony Carreira voltou aos palcos, com o espetáculo no Casino Estoril com 400 pessoas na plateia. A receita reverteu a favor da associação Sara Carreira. Na sexta-feira, o filho mais novo do cantor, David Carreira, esteve em direto com os fãs para celebrar o 30º aniversário.