Família Kardashian: clã soma dívidas fora da TV

07 jan 2021 • 15:02

Vânia Nunes

O ano de 2021 será histórico para a família Kardashian, uma vez que será o primeiro em que não terão câmaras a captarem todos os momentos do dia a dia. ‘Keeping Up With The Kardashians’ chega ao fim, assim como as receitas de milhões que o programa gerava. De acordo com a revista ‘Star’, o clã está à beira da falência e tem uma dívida de 400 milhões de euros.

Sem a projeção que o reality show lhes dava, Kim Kardashian, as irmãs e a mãe estão preocupadas com o que o futuro lhes reserva. De acordo com a publicação, o clã está a "implorar por trabalho" para manter o estilo de vida.



Mãe desesperada

De acordo com uma fonte ouvida pela ‘Star’, sem o cheque de quase 150 milhões de euros que o formato lhes garantia, "elas estão a lutar para se manter à tona". A mãe, Kris Jenner, é quem mostra mais desespero. "Ela implorou às filhas para não acabarem com a série e há já rumores de que ela está a tentar vender outro reality show", concluiu a mesma fonte, considerando ainda que as Kardashian se tornaram "reféns da sua própria ganância".

Ainda assim, outras fontes desmentem as dívidas e asseguram que Kim Kardashian e as irmãs têm lucrado com negócios próprios.

