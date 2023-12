Família Patrocínio reunida em boda Pai das irmãs Patrocínio voltou a casar-se aos 65 anos.

Pedro Patrocínio, pai de Carolina Patrocínio, casou-se no passado sábado, levando toda a família a reunir-se num dia único, que contou também com a presença da ex-companheira do patriarca e mãe da apresentadora da SIC, Teresa Vieira de Almeida.



Pedro Patrocínio, de 65 anos, casou-se com Mariana Galindo, namorada de longa data. Carolina e as irmãs (Rita, Inês, Mariana, Victoria e Mónica) fizeram questão de partilhar nas suas redes sociais alguns dos momentos especiais da festa.

