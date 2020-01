Família pede internamento psiquiátrico de Miley Cyrus

O ano de 2019 foi repleto de emoções para Miley Cyrus, de 27 anos. Após a sua separação de Liam Hemsworth durante o verão, a cantora viveu um período conturbado, mas rapidamente seguiu com a sua vida e, até à data, já apresentou duas novas paixões.Segundo a imprensa internacional, o caso de curta duração da cantora com Kaitlynn Carter e o romance atual com Cody Simpson são sinais de que está a ultrapassar a fase conturbada., revelou.Este tipo de tratamento está incluído num programa mais amplo, que abrange o vício em drogas e álcool e distúrbios de saúde mental.Também os agentes da artista acreditam que reabilitação é a única hipótese de salvar a carreira de Miley, que se tem ressentido com as constantes polémicas protagonizadas pela jovem, devido à elevada exposição da sua vida pessoal.Família e amigos mais próximos demonstram preocupação pelo estado psicológico da artista, que sofreu um período de grande instabilidade emocional ao longo dos últimos meses.Apesar do turbilhão de emoções, Miley Cyrus garante que está sóbria, sem consumo de álcool e drogas há mais de quatro meses, e que se encontra focada na sua saúde, a todos os níveis.