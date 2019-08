Catarina Raminhos revelou no seu Instagram, que depois de três meninas o ‘menino’ está a caminho.

Família Raminhos dá as boas vindas a novo membro

Foto: Instagram

20 ago 2019 • 16:41

A "blogger" e o comediante António Raminhos, pais de Maria Rita, Maria Leonor e Maria Inês, preparam-se agora para dar as boas vindas ao " Sr. André", um cão de dois meses e meio.

No blogue de Catarina, 7 da Tarde e Ainda Não Lavei os Dentes, a notícia foi explicada ao pormenor. "A família Fernandes Raminhos vai aumentar – e desta vez é um menino!", começou por escrever a mulher do humorista.





"Vamos adoptar um André – ‘Sr. André’ – com dois meses e meio. Um bebé bem cabeludo, morenaço e dono dos olhos mais meigos de que há memória. Nasceu na Serra da Estrela, numa quinta com vista para Belmonte, e é o último da ninhada a deixar a ‘maternidade’. Precisava de uma família que o adoptasse e nós há muito que queríamos ter um cão – um belo alinhamento dos astros fez com que nos encontrássemos", completou.

A chegada do novo membro à família coincide com a mudança para a casa nova.