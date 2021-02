Família real anuncia afastamento definitivo de Harry e Meghan Markle da realeza

Palácio de Buckingham confirmou que o Príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, não vão voltar às suas funções oficiais como membros da família real britânica.", lê-se no comunicado do Palácio de Buckingham.notou.A informação oficial de abandonar a realeza britânica surge um ano depois do casal ter anunciado uma primeira renúncia aos deveres e direitos enquanto membros da família real britânica.Esta decisão leva os duques a perderem vários títulos honorários que receberam durante os últimos anos.Recorde-se que Harry e Meghan anunciaram recentemente que aguardam a chegada do segundo filho.