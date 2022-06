Família real britânica exibe chapéus em Ascot Corridas de cavalos decorreram no meio de uma onda de calor invulgar para o Reino Unido.

Princesa Beatriz com o marido

08:35

Ana Maria Ribeiro

Foi no meio de uma onda de calor invulgar para o Reino Unido que se desenrolaram as tradicionais corridas de cavalos de Ascot. Mas nem as temperaturas a rondar os 35 graus impediram as inglesas de fazerem brilhar as toilettes, com a tradicional ênfase nos chapéus. Os membros da Família Real não faltaram à chamada, com todos os olhos voltados para Kate e William. Kate brilhou num vestido branco às bolas pretas e um chapéu muito simples a acompanhar. Já Camila, que chegou às corridas de carruagem, com Carlos, optou por um chapéu de estilo clássico, em tom verde-água.



Entre os membros da realeza que se destacaram, a princesa Beatriz fez contraponto a Kate, envergando um vestido preto às bolas brancas (na foto está com o marido, Edoardo Mapelli Mozzi). Já a princesa Ana, de cinza-claro, optou por um chapéu com um laçarote imponente. Na foto, faz-se acompanhar pelo ex-marido de Camila, Andrew Parker Bowles.

Mais sobre