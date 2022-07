Família Real britânica gasta milhões em viagens

A passagem de William e Kate pelas Caraíbas está a causar incómodo à Família Real, pois no relatório de contas agora revelado descobriu-se que nos oito dias de viagem entre o Belize, a Jamaica e as Bahamas os duques de Cambridge terão gastado ao erário público perto de 263 mil euros, só em voos, para eles e para o staff que os acompanhou.





Os britânicos, que gostam de se ver representar pelos príncipes, pelos vistos não gostam de pagar a conta e ficaram indignados ao descobrir que, entre abril de 2021 e março de 2022, a Casa Real gastou 5,2 milhões de euros só em viagens.

Apesar da mais cara ter sido a de William e Kate, feitas as contas, o príncipe Carlos gastou 161 mil euros para ir à ilha de Barbados, em novembro, e no mesmo mês foi com Camila à Jordânia e ao Egito, e gastou 143 mil euros.