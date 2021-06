Família real britânica supera crises e mostra-se unida e feliz

Uma demonstração pública de união e bem-estar familiar. A rainha Isabel II foi fotografada juntamente com o príncipe Carlos e Camilla, a duquesa da Cornualha, o príncipe William e Kate, a duquesa de Cambridge, numa receção à margem do encontro dos G7, no Reino Unido.Na receção organizada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, os membros da realeza britânica foram fotografados a interagir com os líderes mundiais.Entre as imagens que foram divulgadas, pode ver-se mesmo a rainha Isabel II a conversar com o presidente dos EUA, Joe Biden, e a mulher, Jill, enquanto William e Kate surgem com o presidente da França, Emmanuel Macron, e a mulher, Brigitte. Outra das fotos que correu mundo foi a da rainha a tentar cortar um gigantesco bolo com uma espada.Dos três dias da cimeira do G7 foi ainda notícia o facto de a rainha ter tomado chá com Joe e Jill Biden, no interior do palácio de Windsor (Biden é o 13.º presidente dos EUA com o qual Isabel II se reúne nos seus 69 anos de reinado).Um dos momentos, no entanto, que marcaram a cimeira foi no decorrer da foto oficial dos G7 quando Isabel II fez uma pergunta cómica aos líderes presentes: "É suposto estarmos com ar de quem se está divertir?"O encontro dos G7 que decorreu na Cornualha, recorde-se, juntou presencialmente, pela primeira vez em dois anos, dirigentes dos países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e da União Europeia.Esta cimeira decorreu poucos dias depois de Isabel II ter condecorado o português António Horta-Osório com o título de ‘Sir’ enquanto presidente-executivo do Lloyds Banking Group.