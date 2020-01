Família real divulga foto da rainha com os herdeiros ao trono

Foto: Reuters

01:30

A casa real inglesa divulgou fotografias de uma nova produção na qual marcam presença a rainha e os herdeiros do trono.Quatro gerações dos Windsor: Isabel II, o príncipe Carlos, William, e o seu filho, o pequeno George, de apenas seis anos, posaram para quatro fotografias que foram tiradas no dia 18 de dezembro, antes da celebração do Natal, na Sala do Trono, no Palácio de Buckingham, em Londres.A fotografia em baixo, em particular, será agora transformada num selo que ficará à venda no Reino Unido.