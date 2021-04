Família real divulga fotografia inédita de príncipe Louis

A viver dias de luto e tristeza depois da morte do duque de Edimburgo, a família real inglesa não deixou de assinalar o terceiro aniversário de Louis, o filho mais novo de William e Kate Middleton, com a divulgação de uma foto enternecedora, que deixou os seguidores rendidos.“Tirada no início desta semana pela duquesa, antes de sair para o primeiro dia na creche. O duque e a duquesa estão encantados por partilharem esta nova fotografia do príncipe Louis”, pode ler-se na legenda da publicação da página de William e Kate. Também nas redes sociais oficiais do Palácio foi assinalado o momento.

“Desejamos ao príncipe Louis um feliz aniversário”. Os duques de Cambridge ainda pais de George, de sete anos, e Charlotte, de cinco.