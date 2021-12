Família real do Mónaco reunida para inauguração de Mercado de Natal sem princesa Charlene Príncipe Alberto levou os gémeos Jacques e Gabriella que ficaram encantados com as decorações.

Família Real do Mónaco

06:00

A família real do Mónaco reuniu-se para assistir à inauguração do Mercado de Natal do principado, mas sem Charlene. O príncipe Alberto levou os gémeos Jacques e Gabriella, que estão quase a completar sete anos (dia 10), e estes ficaram encantados com as decorações. A acompanhá-los estava a princesa Carolina. A princesa Charlene continua internada numa clínica para tratar um problema de saúde.

