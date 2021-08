Família real espanhola já chegou a Maiorca para usufruir de férias

Felipe e Letizia estão a gozar período de férias com as duas filhas.

Letizia e as filhas Leonor e Sofia deram nas vistas com os looks de verão

Foto: EPA

01:30

André Filipe Oliveira

Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, já se encontram a gozar do habitual período de férias em Palma de Maiorca, Espanha, com as filhas Sofia e Leonor. A família real chegou à região debaixo dos holofotes dos jornalistas e mostrou-se sempre unida em público. Está instalada no palácio de Marivent, tal como a rainha emérita Sofia, mãe de Felipe VI, que se encontra na estância balnear há já uma semana.









Embora seja tempo para renovar energias, a família real espanhola tem alguns compromissos agendados, entre elas visitas e entregas de prémios.

Na recente passagem pelo Centro de Interpretação do Espaço Natural da Serra de Tramontana, Felipe VI viveu um episódio insólito com uma criança, que o questionou sobre a coroa de rei. A descontração do menino divertiu os presentes, incluindo o monarca.