Família Real espanhola unida no Natal Leonor regressou a casa para uns dias de férias com os pais e a irmã.

06:00

A casa real espanhola já divulgou o típico postal de Natal com uma fotografia atualizada da família. Felipe VI e Letizia posam sorridentes ao lado das filhas, Leonor e Sofia. “Feliz Natal e um próspero ano novo de 2022. Com todo o afeto e os nossos melhores desejos”, pode ler-se na legenda. Os reis têm agora as duas filhas em casa, depois de Leonor ter passado o último trimestre a estudar no País de Gales, no UWC Atlantic College. De acordo com a revista ‘Hola’, a jovem de 16 anos vai ficar a aproveitar ao máximo esta quadra com a família em Espanha e regressa aos compromissos escolares apenas a 5 de janeiro. Os súbditos elogiaram a imagem.

