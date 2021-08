Família real felicita Meghan Markle no aniversário

Meghan Markle celebrou esta quarta-feira o 40º aniversário e a família real britânica não quis deixar passar a data em branco.





Apesar das polémicas e do afastamento ao longo do último ano, a rainha Isabel II foi a primeira a felicitar a mulher do neto Harry através da sua conta do Twitter. “A desejar um feliz aniversário à duquesa de Sussex”, lê-se na legenda de várias fotografias de Meghan com a família.