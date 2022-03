Família real inglesa reunida em tributo ao Duque de Edimburgo

Isabel II durante a cerimónia

Carolina Cunha

A família real reuniu-se esta terça-feira, na Abadia de Westminster, em Londres, para uma cerimónia de homenagem ao príncipe Filipe, que morreu, aos 99 anos, a 9 de abril de 2021.A rainha Isabel II, de 95 anos, que se manteve afastada de cerimónias públicas nos últimos cinco meses devido ao estado de saúde frágil, fez questão de marcar presença no tributo ao marido. A monarca surgiu apoiada numa bengala e ficou sentada ao lado do filho, Carlos, e da nora, Camila Parker Bowles. Segundo a imprensa internacional, a monarca não conteve as lágrimas de emoção durante a cerimónia, que contou com diversas homenagens ao duque de Edimburgo, com quem manteve um longo casamento de 73 anos.Foi também a primeira vez que o príncipe André foi visto em público desde o fim do caso de alegado abuso sexual a Virginia Giuffre. William, Kate e os filhos George e Charlote também marcaram presença na cerimónia. Harry e Meghan Markle foram os principais ausentes.