Família real já reconhece Lilibet na linha de sucessão ao trono

11:24

A família real inglesa já atualizou o site com a linha de sucessão ao trono da rainha Isabel II, em que se incluiu. Apesar da filha mais nova de Meghan Markle e HarryO facto de terem demorado tanto tempo a atualizar a linha de sucessão ao trono rendeu várias críticas por parte de especialistas, visto que quando os filhos de Kate Middleton e William nasceram, passado duas semanas, o site já incluia os seus nomes.Lilibet Diana ocupa o oitavo lugar na sucessão ao trono, atrás do príncipe Carlos, de William e dos três filhos - George, Charlotte e Louis -, de Harry e de Archie.Recorde-se que Meghan Markle deu à luz a filha na Califórnia a 4 de junho. Contrariamente ao que aconteceu com o filho mais velho, Archie, de dois anos, a ex-atriz não mostrou a menina assim que nasceu, mantendo segredo desde então.