Família real partilha fotografia inédita do príncipe Louis no primeiro dia de creche

Tirada no início desta semana pela duquesa, antes de ele partir para o seu primeiro dia de creche. O duque e a duquesa têm o prazer de partilhar uma nova imagem do Príncipe Louis", revelaram no Instagram oficial de Kate Middleton e William.



Desejamos ao príncipe Louis um feliz terceiro aniversário", escreveram com a mesma imagem do menino feliz, antes de ir para o seu primeiro dia de escola.



Nos comentários da publicação, os fãs deixaram mensagens de felicitação ao caçula. "É igualzinho ao George", "Oh meu Deus. Ele é absolutamente adorável, como o seu irmão e irmã mais velhos" e "Ele cresceu tanto! Feliz aniversário", foram alguns dos comentários deixados nas redes sociais.



Para além de Louis, Kate Middleton e William são pais de George , de 7 anos, e de Charlotte , de 5.



Esta sexta-feira, 23 de abril, é dia de festa na família real inglesa!, filho mais novo de Kate Middleton e William,. Apesar do dia ser de celebrações, na quinta-feira, 22 de abril, os duques de Cambridge começaram por surpreender os fãs da família real com umaTambém as redes sociais da família real deixaram uma mensagem a felicitar o príncipe.