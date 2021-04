Família real partilha imagem da rainha Isabel II no dia do seu 95º aniversário

Este ano, Sua Majestade permanece no Castelo de Windsor, durante um período de luto real após a morte do duque de Edimburgo", pode ler-se.



A Rainha não estará sozinha. Ela terá outras pessoas que se preocupam profundamente com ela e querem estar lá para apoiá-la neste momento mais difícil", contou uma fonte ao 'The Mirror'.

esta quarta-feira, dia 21 de abril, mas devido à morte do seu marido, Filipe de Edimburgo,e vai marcar o dia com um almoço com a família mais próxima no Castelo de Windsor.Ainda assim, para assinalar a data, a página oficial de Instagram da família real partilhou uma fotografia da aniversariante.Segundo a imprensa internacional, a princesa Ana e Sofia, condessa de Wessex, vão passar o dia na companhia da rainha.