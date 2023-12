Família realeza unida na tradicional missa de natal

01:30

Seguindo uma tradição de várias décadas, a família real britânica reuniu-se ontem na Igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, Inglaterra, para assistir à Missa de Natal, pouco depois de Carlos III se ter dirigido ao país com a habitual mensagem natalícia. Os príncipes de Gales mostraram-se sorridentes na companhia dos filhos - George, de 10 anos, Charlotte, oito, e Louis, cinco. Presentes estiveram, ainda, Zara e Mike Tindall, as princesas Beatrice e Eugenie, com os respetivos maridos, Sarah Ferguson e o príncipe André. Como seria de esperar, Harry e Meghan não compareceram.





Este ano, no segundo discurso de Natal do seu reinado, Carlos III, de 75 anos, chamou a atenção para a importância da sustentabilidade e do voluntariado. “O meu coração e os meus agradecimentos vão para todos aqueles que estão a servir os outros”, disse.