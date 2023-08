Família reunida no batizado e aniversário da sobrinha de CR7 A filha mais nova da irmã do jogador do Al Nassr foi batizada no dia do seu aniversário.

Katia Aveiro, de 45 anos, batizou ontem a filha Valentina, no mesmo dia em que a menina completou quatro anos. Foi ao colo do pai, Alexandre Bertolucci, com quem a cantora tem uma relação desde 2018, que Valentina foi batizada.



Os padrinhos da menina foram: Anderson e Gabriela Bertolucci e Beatriz e Hugo Aveiro. Entre os convidados constaram Elma Aveiro, Dolores Aveiro e o companheiro, José Andrade, Hugo Aveiro, Vítor Baía e a família, e muitos amigos.