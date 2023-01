Família vai à prisão festejar aniversário de Vitó

Vítor Soares, detido desde junho por tráfico de droga, celebrou o aniversário na prisão. Segundo Léo Caeiro, comentador do ‘Manhã CM’ (CMTV), Sónia de Jesus, os três filhos e os sogros, deslocaram-se ao estabelecimento prisional para celebrar a data especial ao lado de Vitó.Durante duas horas, seis familiares estiveram ao lado do detido e sopraram as velas com um bolo já previamente fatiado. Uma vez que Vítor Soares já está detido há mais de seis meses, este é um direito de todos os reclusos na mesma condição.

“Só peço a Deus muita saúde para ele, proteção e para o ter o mais depressa possível junto de nós, que tanta falta nos faz. Este ano será diferente, mas vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para o fazer sentir muito amado, tal como ele me faz sentir todos os dias da minha vida”, partilhou nas redes sociais a nortenha que todas as semanas visita o companheiro na prisão. Através das visitas e contactos telefónicos regulares, Vitó tenta ser um pai presente na vida dos filhos.