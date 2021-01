Família visita Cristiano Ronaldo em Itália: "Tanto tempo depois voltei a abraçar-te"

Irmãs do jogador partilharam momentos ternurentos.

Mais amor por favor, mais amor!", escreveu Katia na legenda da imagem em que surge abraçada ao lado do craque de futebol.



À semelhança da empresária, Elma também publicou uma fotografia ao lado do irmão. "Não há maior amor que este. Família abençoada. Amo tanto tanto tanto", afirmou.



Após ter passado os primeiros dias do ano na Madeira,decidiu rumar até Turim, em Itália, para visitar o irmão mais novo,, na companhia da filha mais nova,, de um ano e do companheiro,. No entanto, não foi a única. A matriarca da família,e a filha,também se deslocaram até Itália, num jato privado. Um momento registado nos stories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram.As saudades falaram mais alto e nem a pandemia de Covid-19 que assola o mundo impediu o clã Aveiro de se reunir, esta segunda-feira.