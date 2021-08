Familiar de Rogério Samora revela detalhes sobre o estado de saúde do ator

11:48

está internado há duas semanas no Hospital Amadora - Sintra devido a uma paragem cardiorrespiratória. A pedido da família do ator, a unidade hospitalar não tem permissão para dar detalhes sobre o seu estado de saúde, sabendo-se apenas que está nosA revista 'Nova Gente' entrou em contacto com um familiar do ator que atualizou o seu estado de saúde., contou mantendo em segredo mais detalhes sobre o quadro clínico.À revista 'Maria', uma fonte reforçou que Rogério Samora "Já outra fonte afirmou que o estado de saúde do ator pode manter-se inalteradoRecorde-se que Rogério Samora sentiu-se mal durante as gravações de 'Amor Amor'. No Hospital Amadora - Sintra tem recebido várias visitas, inclusive, a de Conceição Queiroz, que foi sua namorada em 2015. Embora a relação tenha durado um ano, os dois mantêm uma relação de grande proximidade e a jornalista tem sido presença assídua na unidade hospitalar