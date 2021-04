Familiares de Bruno Savate e Noélia ameaçam TVI com processo em tribunal

Familiares acusam estação e Endemol de terem manipulado resultados do vencedor do reality show.

sangrou-se a grande vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto', da TVI, levando para casa um cheque no valor de 20 mil euros.Contudo, a revista 'TV Guia' revela que ospela família dos ex-concorrentes que acusam a estação de Queluz de Baixo e a Endemol de terem manipulado a votação."Nem o Savate nem nós acreditamos naquela votação. A diferença entre o primeiro, garantiu uma fonte próxima do ex-pugilista à publicação.A 'TV Guia' pediu um esclarecimento à TVI sobre "mas a estação de Queluz de Baixo garantiy que não ia responder às duas questões.Recorde-se de que, durante o programa, Bruno Savate era um dos favoritos declarados à vitória, mas no fim houve uma grande reviravolta e ficou em segundo lugar com grande diferença de votos para a ex-namorada.