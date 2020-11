Familiares de Larama em choque com morte trágica

As causas da morte de Luís Larama, o polémico concorrente do reality show ‘A Quinta’ da TVI e vencedor do ‘Big Brother Angola’, ainda não são conhecidas. Esta segunda-feira, o canal angolano ‘Ango News VC’ deslocou-se até ao condomínio de Larama e falou com alguns dos seus familiares, que assistiram aos seus últimos momentos de vida.

Um dos primos revelou que o ex-concorrente do programa da TVI "sentiu dores fortes no estômago", mas recusou ir ao hospital. A testemunha contou ainda que no dia em que morreu, Larama pediu que lhe levassem o pequeno-almoço à cama. Porém, quando o familiar entrou no quarto, encontrou Larama morto no chão.

A irmã, que também foi entrevistada pelo canal encontra-se em choque e afirmou que Larama "não devia morrer assim".

Canal Angolano foi à casa de Larama e falou com alguns dos seus familiares.